Enel, Gagliardi: "Pecunia e Tinfena dimenticano che il futuro è legato alle scelte del governo"

La Spezia - "Errare è umano, perseverare è diabolico: questo proverbio antico quanto eterno ben si addice purtroppo ai renziani spezzini, in particolare a Federica Pecunia e Gianluca Tinfena. Ancora una volta da parte loro, che cambiano partito ma non pelle ripetendo ossessivamente le stesse cose, viene riproposta la vecchia storia secondo la quale sia completa responsabilità di Regione Liguria, quindi del presidente Giovanni Toti, il destino della centrale Enel della Spezia. Ad ascoltare loro sembra spetti a Toti decidere se verrà riconvertita a impianto a turbogas oppure trasformata in un impianto a completa vocazione green. Ma i due esponenti della cosa renziana “Italia Viva” dimenticano che la tipologia di impianto che dovrà insistere sulla Spezia è diretta conseguenza delle esigenze del piano energetico nazionale, che è disposto dal Governo, nello specifico dal Ministero dello Sviluppo Economico". Così la deputata spezzina di Cambiamo!, Manuela Gagliardi, interviene nel dibattito sul futuro della centrale elettrica e dell'area di Vallegrande.



"Dovrebbero saperlo, visto che stanno governando anche loro con il Pd e con il Movimento 5 Stelle. Allo stesso modo - prosegue Gagliardi - dovrebbero ben sapere, essendo rappresentanti della provincia della Spezia che operano sul territorio, che la giunta del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha più volte ribadito il proprio no al turbogas. Pecunia e Tinfena si prendano le loro responsabilità, se vogliono essere utili al territorio facciano riferimento ai loro ministri e al loro Governo: sono evidentemente tanto bravi a fare passerelle in città, quanto sordi e capaci soltanto di fare orecchie da mercante, quando si tratta di dare risposte".