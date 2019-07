Enel, Di Maio 'interrogato' sull'ipotesi centrale a gas

La Spezia - L'onorevole Roberto Traversi, esponente del Movimento cinque stelle, ha presentato un'interrogazione parlamentare sull'ipotesi di una centrale a gas nell'area Enel. “Le modalità con cui è stato comunicato prima e presentato poi il progetto di nuova centrale a gas - scrive Traversi - appaiono in palese contraddizione con il metodo del progetto Futur-E di Enel relativo alla dismissione di siti con impianti energetici convenzionali (a carbone, olio e gas), il quale non definisce una soluzione a priori ma un metodo in tre fasi: ascolto del territorio, manifestazione di interesse, invio di proposte progettuali comprensive di offerte vincolanti per l'acquisizione del sito, metodo che non è stato a tutt’oggi rispettato”. L'interrogazione è rivolta ai tre ministri competenti, tutti di marca grillina: Luigi Di Maio, vice premier e titolare dello Sviluppo economico; Giulia Grillo, ministro della Salute; infine il generale Sergio Costa, titolare dell'Ambiente.



“Il progetto di centrale a gas - continua Traversi - andrebbe a collocarsi in un'area già fortemente penalizzata da altre fonti di emissione (senza considerare i danni ambientali e sanitari prodotti dalla presenza pluridecennale della attuale centrale a carbone), quali porto commerciale, cantieristica, navi da crociera. Non è mai stato verificato adeguatamente l'impatto sanitario della centrale a carbone prodotto ad oggi sui cittadini spezzini. Il progetto di centrale a gas andava e andrebbe sottoposto immediatamente a procedura di valutazione di impatto ambientale ordinaria, al fine di valutare compiutamente se il progetto sia compatibile con il sito nella situazione data, ambientale, sanitaria, socioeconomica, tenuto conto degli impatti cumulativi esistenti in zona”.



Il deputato pentastellato chiede quindi ai tre ministri “se non sia necessario applicare la procedura di valutazione di impatto ambientale ordinaria ex articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006; se si ritenga opportuno che alla procedura di valutazione di impatto ambientale venga applicata la valutazione di impatto sanitario secondo gli indirizzi delle linee guida di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa); se si ritenga di valutare, all'interno del «meccanismo di capacità», la possibilità di costituire un tavolo di concertazione, al fine di individuare criteri di sostenibilità per le localizzazioni delle centrali a gas previste dai piani di sviluppo di Terna e dal piano nazionale integrato per l'energia e per il clima”.