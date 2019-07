Enel, Cenerini all'opposizione: "Fate l'ennesima figuraccia"

La Spezia - "Ringraziamo sentitamente l’opposizione per l’interessamento, ma come al solito arriva tardi, il sindaco ha scritto la lettera, per fermare il progetto di Enel, al Ministero questa mattina". E' il commento del consigliere di maggioranza Fabio Cenerini capogruppo della lista Toti Forza Italia che in una nota scrive: "Troppe fregole pur di avere un titolo sul giornale, non si accertano nemmeno sui fatti prima di parlare, o forse anche perché rosi dai loro sensi di colpa di non aver fatto nulla sulla centrale di Vallegrande per quarantacinque lunghissimi anni. Come al solito, hanno toppato in pieno, come gli ricordano i cittadini a ogni tornata elettorale, spezzini e liguri compresi. Forse informandovi e senza la perenne ansia di attaccare sempre ed ad ogni costo il Sindaco Pierluigi Peracchini potevate evitare l’ennesima figuraccia".