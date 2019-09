Enel, Cenerini: "L'opposizione mente ai cittadini"

La Spezia - Leggendo il comunicato delle opposizioni, viene da pensare: meno male che ci sono loro a salvarci dalla centrale Enel! Intanto analizziamo di chi stiamo parlando! Federica Pecunia responsabile provinciale del PD, ovvero il partito che ha dato e che discende da quelli che hanno dato tutti i permessi per 45 anni per la centrale a carbone! Guido Melley, quello che in nove anni da assessore non ha mai detto una parola su Enel, anzi si dimenticava di far pagare gran parte dell’ICI, questa disattenzione ha fatto risparmiare milioni a Enel a danno dei cittadini, ma forse non è la stessa persone, che si tratti di un’omonimia?

A quanto dicono è grazie a questi ex inquinatori, da due giorni novelli ambientalisti, se si bloccherà la costruzione della centrale a gas, perché hanno portato il problema in consiglio comunale chiedendo consigli straordinari e commissioni varie! Tutto vero? Che lo hanno fatto si, che è servito ovviamente no! Sicuramente è servito a sprecare denaro pubblico e a far vedere che esiste chi è stato cacciato, da quanto amministrava bene, dagli spezzini! Ovviamente il Sindaco e la giunta erano sul problema, questo si chiama amministrare, il Sindaco se scrive a un ministro o se viene fatta una delibera di giunta, non fa un comunicato ogni cinque minuti, altrimenti intaserebbe i giornali, sempre ammesso che gli dessero spazio! La maggioranza a Giugno ha approvato un documento chiaro che dice STOP alla centrale a gas e ora la giunta delibererà una variante al PUC su quell’area, che a breve approderà in Consiglio Comunale, ma l’opposizione non ha trovato di meglio che far pagliacciate mettendosi due magliette e facendo una manifestazione semi deserta, sempre nell’ottica di buttar fumo negli occhi della gente e mettere il cappello sulla situazione. Viene da domandarsi come mai tutte queste cose che oggi hanno finalmente appreso e che ci vogliono insegnare, non le abbiano fatte nei lunghi 45 anni in cui hanno malamente governato la città!

Sarebbe anche l’ora di finirla ogni tre per due di dar del bugiardo al Sindaco Pierluigi Peracchini o di chiedere le sue dimissioni, purtroppo in questo paese siamo in perenne campagna elettorale e dei problemi dei cittadini interessa a pochi, ma credo che sia evidente a tutti che ci sia chi amministra oggi la città in modo oculato e attento ai problemi e chi l’ha amministrata a lungo in precedenza e che ora si è scoperto novello tutto e continua nel nulla precedente a mentire su quello che fa la maggioranza di centro destra con una propaganda becera più che quotidiana su ogni argomento, che riesce solo a creare sconcerto in quei pochi che danno ancora credibilità a questi personaggi!



Fabio Cenerini

Capogruppo Forza Italia