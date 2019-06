Enel, Cenerini (FI): "Manifestazione sinistra è buffonata. Caratozzolo ridicolo"

La Spezia - "Apprendo dai quotidiani, che anche la maggioranza in consiglio comunale ha approvato un documento contro la centrale a turbo gas! Ennesima mistificazione della sinistra che sa solo mentire, perché soltanto la maggioranza ha approvato un documento contro, tutti gli altri sono stati respinti". Così si apre l'intervento di Fabio Cenerini, capogruppo Lista Toti - Forza Italia nel consiglio comunale della Spezia. "Ovviamente - prosegue - domani non aderiremo alla patetica richiesta di manifestare insieme della sinistra, perché non manifesterò mai insieme a chi non ha detto una parola per 45 anni contro il carbone, con chi se ne è infischiato per 27 lunghi anni del parere dei cittadini espresso col referendum del 1990, con chi si dimenticava di far pagare l’ICI su gran parte dell’impianto ad Enel, facendole risparmiare milioni a cui dovevano invece provvedere i cittadini. Su questo l’ex assessore Guido Melley non ha ancora proferito parola! Quindi credo che tranne le truppe cammellate rosse in pochi aderiranno a questa buffonata con gli inquinatori! Fa tenerezza e un po’ pena la posizione del consigliere Caratozzolo che fino a ieri poteva almeno essere credibile come ambientalista, ora pur di dare contro l’amministrazione, manifesta con chi da sempre ha dato tutti i permessi per inquinare, aveva un solo pregio, essere alternativo alla sinistra, ora ne è alleato. Ridicolo!".