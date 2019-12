Enel, Cenerini (FI): "Italia Viva ha le idee confuse. Affermazioni esilaranti"

La Spezia - Evidentemente gli esponenti di Italia Viva pensano di essere su Scherzi a Parte!

Allora riepiloghiamo cosa sostengono: Michelucci, Tinfena e Pecunia non vogliono che la nostra provincia subisca ancora il turbogas, lodevole da chi per cinquant’anni ci ha fatto respirare carbone e comunque è ciò che ha ribadito il centro destra in consiglio comunale!

Affermano che la contraddizione è nel centrodestra ligure, che avrebbe bocciato la loro mozione in regione.

Ma cari ragazzi se l’ordine del giorno è lo stesso presentato dall’On. Paita in parlamento e recepito dal governo, qual è il problema visto che le autorizzazioni le danno ministero dello sviluppo economico e dell’ambiente? Appunto il governo di centrosinistra, o se lo ripresentate in regione e in tutti i comuni interessati pensate che l’odg della Paita si possa appendere in bagno?

Sempre i cari ragazzi nel loro esilarante comunicato affermano che è Toti a decidere, sempre lui, che sia il premier occulto? Ribadiscono anche dicendo basta demagogia, sempre al Presidente Toti ovviamente. Capisco che non è facile capire.... proviamo a riepilogare nuovamente, secondo gli esponenti di Italia Viva, in parlamento è stato approvato un ordine del giorno della Paita che impegna il governo a dire no al turbogas, le competenze sono del governo, però secondo loro deve intervenire Toti e tutti i comuni interessati! Che abbiano perso la bussola? Di sicuro hanno le idee confuse.



Fabio Cenerini

Capogruppo Forza Italia