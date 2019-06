Enel, Battistini: "Turbogas anacronistico, serve soluzione sostenibile"

L'intervento del consigliere regionale di Italia in Comune.

La Spezia - "La nostra posizione è chiara: la centrale E. Montale deve rientrare nel progetto Futur-E che la stessa ENEL ha elaborato prevedendo di inserirvi anche l’impianto spezzino. È necessario riconvertire il sito in chiave sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale inserendolo, secondo il principio dell’economia circolare, nel tessuto socio-economico e produttivo del territorio". Lo dichiara Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune. "Nel Novembre 2018 - continua - abbiamo presentato in Consiglio Regionale una mozione con cui chiedevamo, tra l’altro, di utilizzare, per la riconversione, quelle potenzialità e tecnologie che trovano ampio spazio nel nuovo brand Enel-X con obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per le nostre città e la mobilità.

A nostro avviso è necessario coinvolgere il contesto produttivo puntando sui centri di ricerca, come, per esempio, il DLTM, e le agenzie nazionali presenti sul territorio, tra cui ENEA. Tutto ciò servirebbe sia a tutelare i livelli occupazionali delle maestranze presenti oggi in centrale sia a rilanciare l’insediamento nell’area di nuove attività produttive a basso impatto ambientale, creando così nuove opportunità di lavoro. Pare, dunque, del tutto anacronistica e fuori luogo questa nuova strada della centrale a turbogas. Una soluzione che dobbiamo osteggiare.

Chiediamo a quelle forze politiche che governano oggi il Paese di intervenire direttamente attraverso i propri ministeri per cambiare il piano energetico dell’Italia svoltando verso la green economy. Serve un’azione politica e civica forte e unitaria per fermare questo nuovo scempio che stanno cercando di propinarci per l’ennesima volta".