Emodininamica, radiologia e San Nicolò, pressing 'sanitario' su Viale

La Spezia - Botta e risposta sulla sanità spezzina oggi in consiglio regionale. E, una volta tanto, al centro della discussione non c'è quell'ingombrantissimo convitato che risponde al nome di nuovo ospedale civile della Spezia. Tra i temi caldi, le sorti del San Nicolò di Levanto e del reparto di radiologia del San Bartolomeo di Sarzana, il primo toccato da un'interrogazione di del gruppo Linea condivisa, composto dai consiglieri Gianni Pastorino e Francesco Battistini, il secondo sempre dal consigliere Battistini assieme al collega di Italia Viva Juri Michelucci.



“Secondo alcune informazioni, esisterebbero trattative tra Regione e soggetti privati per la cessione dell’ospedale San Nicolò, il cui utilizzo è estremamente inadeguato e penalizzante rispetto alle sue potenzialità”, hanno segnalato Pastorino e Battistini. In risposta, l'assessore regionale alla sanità, la leghista Sonia Viale ha affermato che “come già dichiarato rispondendo ad una precedente interrogazione, non ci sono trattative con soggetti privati per la cessione dell’ospedale. Non so come possa essere sorta questa notizia che, con rammarico, vedo che viene data come cosa fatta dai media. Sia io che l’azienda sanitaria locale non abbiamo mai rilasciato dichiarazioni in merito”. In merito alla radiologia sarzanese, Battistini e Michelucci hanno espresso forte preoccupazione soprattutto in relazione alla riduzione di quattro unità negli ultimi otto mesi, posizioni lasciate scoperte per raggiunti limiti di età o per scelta volontaria. Insomma, il reparto (“che ha sempre rappresentato un'eccellenza”, hanno detto gli interroganti) continuerà a vivere? L’assessore Viale ha assicurato che è intenzione dell’amministrazione regionale mantenere radiologia anche in futuro e ha annunciato l’assunzione di cinque dirigenti medici di cui tre da destinare al San Bartolomeo. L’assessore ha quindi sottolineato che “la carenza di medici è un problema che sta interessando da tempo tutta la rete assistenziale del paese”.



Con un'ulteriore interrogazione, Linea condivisa ha chiesto alla giunta il cronoprogramma degli interventi previsti e la data di riapertura del reparto di emodinamica dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia nonché le motivazioni tecniche della scelta di sostituire gli apparati del reparto. Il consigliere Battistini in particolare ha rilevato che “la chiusura di Emodinamica è stata causata dalla sostituzione dell’angiografo attualmente installato con un’apparecchiatura più all’avanguardia” e ha sottolineato “i disagi che questa chiusura comporta per gli utenti che sono costretti a spostarsi a Rapallo o fuori regione. La questione è stata quasi risolta ma successivamente alla presentazione dell’interrogazione”. Viale ha spiegato che la chiusura temporanea “è stata determinata dalle operazioni di consolidamento strutturale e di messa in rete necessarie prima di installare la nuova apparecchiatura. Purtroppo la disinformazione impèra mentre l’amministrazione è impegnata a risolvere i problemi” e ha messo in guardia affinché non siano alimentati “inutili allarmismi fra la popolazione”.