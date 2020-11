Emergenza Covid e nuovo ospedale, Battilani invita Toti a partecipare alla Conferenza dei sindaci

La Spezia - Il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, ha scritto al presidente della Regione, Giovanni toti, per chiedergli di prendere parte alla prossima seduta della Conferenza dei sindaci della Asl 5.

"Nello spirito di massima collaborazione istituzionale che deve esserci a tutti i livelli in una situazione così difficile per il nostro Paese e per la nostra Regione", Battilani chiede "la disponibilità a partecipare alla Conferenza dei sindaci della Asl 5 in una data che concorderai - scrive rivolgendosi al governatore - con il presidente Pierluigi Peracchini per fare il punto sull'emergenza Covid-19 alla Spezia e su tutte le misure che possiamo mettere in campo insieme sui territori per dare risposte migliori ai cittadini. Ritengo che in una emergenza sanitaria e sociale come quella che purtroppo stiamo vivendo e che dovremo affrontare nei prossimi mesi, lo strumento della "Conferenza dei sindaci" dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, che ricordo per compito istituzionale "esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione... concertazione e cooperazione tra l'Asl e gli enti locali con la definizione di linee di indirizzo delle Asl e programmazione ed integrazione in risposta ai bisogni di salute con prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale", dovrebbe, a mio modesto giudizio, essere convocata in seduta permanente, invece, purtroppo ad oggi è poco utilizzata sia per programmare sia per informare. Sarà l'occasione per fare anche il punto sullo stato dell'iter per la realizzazione del nuovo ospedale, che ricordo riguarda e interessa tutto il territorio e tutti i cittadini della provincia della Spezia e per cui credo sia opportuno e doveroso avere le dovute informazioni non tramite organi di stampa ma attraverso i canali istituzionali".