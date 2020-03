Emergenza Coronavirus, le prime proposte: "Si sospendano tassa di soggiorno e Tari"

La Spezia - "Non lasciamo soli chi sta affrontando in prima linea gli effetti dell'emergenza sul Coronavirus. Sosteniamo chi è impegnato nelle attività ospedaliere e sanitarie e allo stesso tempo diamo un segnale forte all 'economia". Dopo il grido d'allarme degli operatori nei giorni scorsi, impegnati a registrare le cancellazioni di tantissimi potenziali clienti che hanno deciso di abbandonare, almeno per il momento, l'idea di soggiornare in Italia e quindi anche alla Spezia, arrivano le prime proposte di reazione possibile da mettere in campo. Così Dina Nobili, consigliere comunale del Partito Democratico, aggiunge: "Da tanti anni ormai la città della Spezia è stata riconosciuta come una città turistica, le attività che si sono avviate nel nostro territorio sono centinaia e migliaia. Oggi stanno affrontando una delle più importanti crisi degli ultimi anni. Per questo sono convinta che bisogna rispondere all'appello di chi oggi si è pronunciato sia alla sospensione della tassa di soggiorno che della sospensione del pagamento della Tari. Oggi molte attività non hanno la liquidità necessaria per far fronte alle tasse che devono pagare. Chiediamo che anche l'amministrazione e faccia parte di questo processo virtuoso, ossia sospenda il pagamento delle rate della Tari in modo da dare una boccata di ossigeno per affrontare al meglio i prossimi mesi. Sappiamo che questa azione non sarà risolutiva ma in questo momento di estrema difficoltà va dato un segnale di sostegno alle attività dei nostri cittadini".