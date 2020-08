Elezioni regionali: torna l’Udc e appoggia Giovanni Toti

La Spezia - Dopo un lungo periodo di assenza dalla Liguria l’Unione di Centro si riorganizza sul territorio e presenterà le sue liste, a sostegno della candidatura a presidente di Giovanni Toti, su tutte le quattro provincie. Dieci anni fa sostenne e fece parte della giunta Burlando cher avrebbe poi governato fino al 2015. Oggi il ritorno in campo, nella coalizione del centrodestra: “L’Udc ha e mantiene la sua forte identità - dichiara Umberto Calcagno, neo commissario regionale del partito - nei valori cristiano-democratici rappresentati dallo Scudo Crociato che hanno salvaguardato e sviluppato il nostro Paese dal secondo dopoguerra in poi”.



“Da tempo – continua Calcagno – assistiamo alla corsa sfrenata da parte di molteplici forze politiche per accaparrarsi consenso nel cosiddetto Centro. E’ evidente a tutti che queste manovre, strumentali ed opportunistiche, non sono sostenute da quei valori di moderazione, democrazia e spirito di servizio che da sempre contraddistinguono l’azione politica dell’Udc”. "Anche nella provincia della Spezia – conclude Calcagno – allestiremo una lista rappresentativa del territorio, che metterà al centro del proprio programma: famiglia, anziani, giovani e sviluppo economico, da sempre punti qualificanti del nostro impegno politico e sociale".