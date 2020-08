Elezioni regionali, Costa incontra i cittadini di Arcola e Castelnuovo Magra

La Spezia - “Ascolto e confronto”, mercoledì 26 agosto il capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa incontra i cittadini di Arcola e Castelnuovo Magra. Mercoledì 26 agosto dalle 9 alle 13 il capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa incontrerà i cittadini presso il mercato di Arcola e il Centro commerciale “La Miniera” di Molicciara, a Castelnuovo Magra.? "Il contributo di ogni singolo cittadino è per me estremamente prezioso - afferma il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa - il loro punto di vista sugli attuali problemi da affrontare e sulle esigenze concrete a cui dar risposta rappresenta un elemento immancabile su cui basare riflessioni e bilanci. Per questo abbiamo deciso di incontrare quotidianamente i residenti sul territorio, nei luoghi che frequentano abitualmente, e non chiusi dentro un point elettorale. Questi momenti di confronto vogliono essere cordiali, familiari, ma soprattutto produttivi di idee per il futuro delle nostre comunità”.