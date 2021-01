Elezioni provinciali, vince il centrodestra. Tutti i nomi

La Spezia - Si è chiuso regolarmente alle 20.00 il seggio per l’elezione del nuovo consiglio provinciale della Spezia. Hanno votato 349 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali della provincia spezzina. Le pratiche di spoglio e conta dei voti sono iniziate subito dopo la chiusura del seggio. Al termine delle operazioni elettorali è risultata vincente la Lista 1 “Insieme per La Spezia”, centrodestra, senza soprese essendo elezioni di secondo grado ed avendo il centrodestra la maggioranza in più Comuni. Confermati i rapporti di forza: 6 a 4. Il consiglio, come vuole la Riforma Delrio, resterà in carica due anni. QUA tutti i nomi dei candidati.





“Registriamo una chiara affermazione dei consiglieri di centro destra - commenta il presidente Pierluigi Peracchini -, una maggioranza che sarà chiamata a proseguire il lavoro già sviluppato per confermare la Provincia quale casa dei Comuni, un programma per il rilancio del territorio e per garantire servizi e risposte ai cittadini. Un grazie ai consiglieri con cui abbiamo lavorato ed un benvenuto, con un augurio di buon lavoro, ai nuovi”.



I sei eletti della lista di centrodestra Insieme per La Spezia: Rita Mazzi (sindaco di Follo), Luca Ponzanelli (consigliere comunale a Sarzana, esponente di Cambiamo), Alessandro Rosson (consigliere provinciale uscente, consigliere comunale a Framura, esponente della Lega), Marco Frascatore (consigliere comunale alla Spezia, Cambiamo), Francesco Ponzanelli (vice presidente uscente, consigliere comunale a Santo Stefano, La Spezia popolare), Lisa Saisi (consigliere comunale a Lerici)



I quattro eletti della lista del centrosinistra Il nostro territorio è un bene comune: Dina Nobili (consigliere uscente, consigliere comunale alla Spezia, esponente di Italia viva), Giacomo Cappiello (consigliere comunale a Riccò, Pd), Simone Regolo (vicesindaco Pd di Vezzano), Massimo Lombardi (consigliere comunale alla Spezia, esponente di Rifondazione).



Dati elettorali



Votanti 349 su 412





ELETTORI FASCIA A: Lista 1 108voti, lista 2 35voti, nulle 1, bianche0



ELETTORI FASCIA B: Lista 1 27voti, lista 2 12voti, nulle0 , bianche0



ELETTORI FASCIA C: Lista 1 37voti, lista 2 49voti, nulle0 , bianche0



ELETTORI FASCIA D: Lista 1 28voti, lista 2 21voti, nulle0 , bianche0



ELETTORI FASCIA E: Lista 1 21voti, lista 2 10voti, nulle0 , bianche0



Preferenze e voti generali



LISTA N.1 “INSIEME PER LA SPEZIA”



Frascatore Marco voti: 6360



Mazzi Rita voti: 7459



Ponzanelli Francesco voti: 5711



Ponzanelli Luca voti: 6995



Rosson Alessandro voti: 6399



Saisi Lisa voti: 5100



LISTA N.2 “IL NOSTRO TERRITORIO È UN BENE COMUNE” voti:



Cappiello Giacomo voti: 8644



Lombardi Massimo voti: 6139



Nobili Dina voti: 9162



Regoli Simone voti: 7461



Nota fasce (voto ponderato per fasce anagrafiche)



FASCIA A COMUNI FINO A 3.000 elettori 198 voti espressi 144



FASCIA B COMUNI DA 3.001 A 5.000 elettori 39 voti espressi 39



FASCIA C COMUNI DA 5.001 A 10.000 elettori 91 voti espressi 86



FASCIA D COMUNI DA 10.001 A 30.000 elettori 51 voti espressi 49



FASCIA E COMUNI DA 30.001 A 100.000 elettori 33 voti espressi 31