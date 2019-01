Elezioni provinciali, urne aperte sino alle 20

La Spezia - Seggio aperto quest'oggi al Palazzo del Governo per l’elezione del nuovo consiglio provinciale. Il via alle 8, lo stop alle 20 nei locali della ex Sala Giunta, al secondo piano del Palazzo della Provincia. Sono chiamati a esprimere il loro voto i sindaci e i consiglieri comunali dei trentadue enti comunale del territorio provinciale. Sono due le liste che si fronteggiano. La lista del centrodestra "Insieme per La Spezia" sarà composta da Andrea De Ranieri, sindaco di Ameglia, e Antonio Solari, sindaco di Carro, e dai consiglieri comunali Andrea Biagi e Patrizia Saccone (La Spezia), Donatella Fini (Luni), Giovanni Ghiglielmone (Framura), Claudia Gianstefani (Lerici, delega all'Ambiente), Cristina Podestà (Sarzana), Francesco Ponzanelli (Santo Stefano Magra) e Alessandro Rosson (Bonassola).

Per il centrosinistra correrà la lista "Il nostro territorio è un bene comune", composta da Simone Sivori, sindaco di Zignago, e dai consiglieri Domenico Mori (Luni), Rosanna Fabiano (Ameglia), Maria Chiara De Luca (Lerici), Dina Nobili (La Spezia) e Andrea Licari (Borghetto Vara).