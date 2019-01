Elezioni provinciali, maggioranza al centrodestra

Si elegge il nuovo consiglio provinciale. De Ranieri primo degli eletti con 8.700 voti ponderati.

La Spezia - Come previsto il centrodestra ha ottenuto la maggioranza in consiglio provinciale. I seggi hanno chiuso alle 20 con una affluenza di 317 votanti su 412, pari al 79,94 per cento.

I voti ponderati espressi pari al 84,78 per cento.



Lo scrutinio dei voti ponderati assegna alla lista di centrodestra 47.910, a quella di centrosinistra 35.756 voti.



La distribuzione dei seggi tra le due liste sarà convalidata domattina dalla commissione elettorale, ma ufficiosamente i nomi degli eletti sono De Ranieri, Ponzanelli, Solari, Biagi, Saccone e Gianstefani per il centrodestra e Sivori, Mori, Nobili e Licari per il centrosinistra. Si ripropone dunque con ogni probabilità il rapporto di sei a quattro che aveva visto in maggioranza in centrosinistra sino a ieri.



"Con più di 8.700 voti ponderati - commenta il sindaco di Ameglia, Andrea De Ranieri - entro in consiglio provinciale come primo degli eletti. Ringrazio gli amici sindaci e consiglieri comunali per la fiducia e la stima personale cercherò di rappresentare tutti e non deludere le aspettative.

Un grazie particolare a Giacomo Giampedrone che mi ha sostenuto e un augurio di buon lavoro agli amici che entrano con me nel nuovo consiglio. Ci aspetta un grande impegno assieme al presidente Giorgio Cozzani".