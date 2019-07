Elezioni provinciali, il Pd ringrazia Silvestri e sottolinea "le frizioni interne al centrodestra"

La Spezia - "Ringraziamo il sindaco Alessandro Silvestri che non solo si è messo a disposizione per una competizione dagli esiti già scritti, ma ha lavorato a cercare consensi. Infatti a conti fatti con 39.000 voti, il risultato di Peracchini è stato molto sotto le aspettative e i risultati delle precedenti tornate amministrative della Provincia. Il risultato di Silvestri è stato invece molto soddisfacente, recuperando alcuni voti e compattando il centrosinistra". Lo afferma in una nota il coordinamento del Partito democratico della Spezia.



"Va sicuramente evidenziato - proseguono dal Pd - che per il neo presidente sono mancati tanti voti che rappresentano la palese conseguenza di frizioni nel centrodestra che non potranno che riflettersi anche negli equilibri del consiglio provinciale. Non solo i voti di Lerici infatti sono mancati, ma molti altri amministratori, che si richiamano al centrodestra, non hanno sostenuto il sindaco della Spezia. Non è sfuggito poi che a caldo, Peracchini non abbia compreso nei primi ringraziamenti il consigliere regionale Costa, assente anche alla proclamazione".