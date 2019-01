Elezioni provinciali, alle 18 espresso il 67,7 per cento dei voti ponderati

La Spezia - Alle 18 l'affluenza al seggio delle elezioni provinciali allestito in Via Veneto per il rinnovo del consiglio è stata pari al 59,95 per cento degli aventi diritto al voto e rappresentano solamente il 67,77 per cento dei voti ponderati.

Gli elettori totali sono infatti 412 e coloro che, tra sindaci e consiglieri, si sono recati alle urne sono stati 247.



Il seggio chiuderà alle 20 e a seguire sarà effettuato lo spoglio delle schede.