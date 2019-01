Elezioni provinciali, Solari: "Risultato di una politica radicata sul territorio e vicino ai cittadini"

La Spezia - Nelle scorse elezioni provinciali della Spezia Liguria Popolare, il movimento guidato da Andrea Costa, ha centrato un ottimo risultato: tre candidati eletti su tre presentati, con una presenza triplicata all’interno del consiglio provinciale. Fra gli eletti anche il sindaco di Carro, Antonio Solari.



“In questi giorni post-elettorali, pieni di proclami e celebrazioni, sono rimasto in doveroso silenzio ed ho seguito con attenzione la reazione dei cittadini - è quanto dichiara lo stesso Solari in una nota -. Voglio ringraziare Andrea Costa, per aver creato un contenitore come Liguria Popolare, nel quale anche io potrò mettere al servizio della comunità la mia esperienza da amministratore e lavorare libero da vincoli politici e pressioni dall’alto. Ho sempre confidato nelle capacità produttive di una squadra, e così sarà anche nella mia esperienza in Provincia. Nella mia visione di politica e nella mia maniera di farla, non esistono schieramenti a favore né schieramenti contro, ma una programmazione efficace e obiettivi che, con costante impegno e passione, possono essere raggiunti”.

“Un ringraziamento speciale agli amministratori che hanno deciso di darmi fiducia, sarò fin da subito un fidato alleato dei cittadini, pronto a rispondere a qualsiasi loro esigenza, per il bene della Spezia e di tutta la provincia”, conclude Solari.