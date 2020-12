Elezioni provinciali, Nobili (Iv): "Il mio impegno per la bretella Santo Stefano-Ceparana"

La Spezia - "È stata presentata la lista per il rinnovo del consiglio provinciale e sono molto contenta di poter essere candidata a rappresentare, per questo secondo mandato, Italia Viva. I temi di cui si occupa l'ente sono strategici per alcuni territori, penso soprattutto alla Val di Vara e alla Val di Magra". Lo afferma in una nota Dina Nobili, consigliere uscente di Italia Viva, ora ricandidata tra le file del centrosinistra. "Insieme agli amministratori locali - prosegue - li affronteremo, cercando di dare come sempre un contributo positivo di idee e soprattutto mettendo in evidenza le criticità della nostra provincia e ciò a cui l'ente deve porre grande attenzione. Ecco perché proprio a partire dalle zone più in difficoltà, mi sento di dover evidenziare che Peracchini dovrà occuparsi della costruzione della bretella Ceparana - Santo Stefano, un’opera che è totalmente in capo alla Provincia, finanziata dal Ministero dei Trasporti e della Infrastrutture ma mai realizzata. Mi impegnerò assieme ai Sindaci della piana di Ceparana e della Val di Vara per accelerare i tempi di realizzazione e dare al più presto risposte. Inoltre è necessario sviluppare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità provinciale da condividere con i sindaci".