Elezioni provinciali, Licari: "Io escluso, lascio Linea condivisa"

La Spezia - "Alla luce degli accordi intrapresi tra le forze di centrosinistra in vista delle prossime elezioni provinciali, non posso che rammaricarmi per il metodo scelto che, di fatto, ha portato alla decisione di escludere il sottoscritto, Consigliere uscente, dalla lista dei candidati e dunque Linea Condivisa dalla possibilità di esprimere un proprio esponente". Lo scrive in una nota il consigliere provinciale uscente e consigliere comunale Borghetto Vara Andrea Licari che prosegue: "Come per incanto, la Provincia, ente dimenticato e snobbato dalla politica, diventa un fertile terreno nel quale dar vita a tatticismi e posizionamenti in perimetri non meglio identificati. A differenza delle scorse elezioni, infatti, nelle quali erano state condivise tutte le scelte, oggi si dà vita ad una lista pseudo unitaria, ma che nasconde in realtà il classico tutti contro tutti tipico della sinistra. Si era affermato che la coalizione Sansa avrebbe dovuto fungere da spartiacque per un nuovo inizio, un nuovo modo di fare politica, ma evidentemente gli egoismi e i ricatti partitici hanno sempre la meglio. Se pensiamo infatti che oggi, a prendere parte a questa competizione, abbiamo compagini che alla scorsa tornata giustificarono la propria assenza criticando il metodo elettivo, tutt'ora in vigore, capiamo il livello di coerenza e serietà con la quale dobbiamo confrontarci".

"Non è questa la politica che mi appartiene - conclude -, non è questa la politica con la quale voglio proseguire la mia strada: motivi per i quali, a partire da oggi, non farò più parte di Linea Condivisa, consapevole di non poter essere più parte del progetto Sansa intrapreso durante le elezioni regionali. Rammaricato di non poter più proseguire le numerose azioni intraprese in Provincia in questi due proficui anni, rivolgerò ancor di più lo sguardo al mio Comune, Borghetto Vara, chiamato a nuove elezioni nella primavera del 2021".