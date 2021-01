Elezioni provinciali, Costa: "Nostro risultato non scontato, partiti più strutturati non ce l'hanno fatta"

La Spezia - Liguria Popolare continua la sua presenza in consiglio provinciale della Spezia grazie alla conferma di Francesco Ponzanelli, vice presidente uscente dell'ente. "Un risultato importante che testimonia ancora una volta il nostro radicamento sul territorio", afferma il presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa, che ringrazia anche l'altro candidato gialloblù Ivano Barcellone, sindaco di Pignone, "per la sua disponibilità e per il contributo che ha portato".

"Da sottolineare i 60 consiglieri comunali che con il loro voto ci hanno sostenuto - prosegue Costa - un dato straordinario perché siamo l'unica realtà civica presente in consiglio provinciale e siamo convinti di poter portare un valore aggiunto alla coalizione. Abbiamo un consigliere come la Lega, primo partito a livello nazionale, e siamo riusciti come forza civica a rimanere in consiglio - conclude il leader dei popolari - un risultato importante e non scontato considerato che partiti più strutturati come gli amici di Forza Italia e Fratelli d'Italia non sono riusciti a entrare in consiglio".