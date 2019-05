Elezioni, affluenza spezzina al 47.22 per cento

Lieve incremento rispetto alle Europee del 2014.

La Spezia - Seggi aperti dalle sette di questa mattina anche nella nostra provincia per le elezioni europee e, in alcuni comuni, anche per le amministrative che porteranno al rinnovo di consigli, giunte e sindaci. Per quanto riguarda il voto europeo la media nazionale alle 12.00 si è attestata attorno al 16,68% (l'ultimo precedente alla stessa ora era 16,71%). Per quanto riguarda lo Spezzino il dato è al 18,41% (precedente 19,10). Questi l'aggiornamento delle 19.00: affluenza nazionale 43.8% (42.2 alla stessa ora nel 2014), affluenza ligure del 49.6% (48.6) e affluenza nello Spezzino del 47.22% (45.44%). Nel capoluogo La Spezia si è recato alle urne il 44.65% degli aventi diritto,oltre due punti in più rispetto alle Europee 2014. Seggi aperti fino alle 23.00 odierne.