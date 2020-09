Elezioni, Confartigianato incontra i candidati

La Spezia - Confartigianato chiede ai candidati alle elezioni regionali della Liguria di impegnarsi su priorità, obiettivi e azioni concrete per le nostre imprese e verificherà i risultati raggiunti. Giovedì 10 settembre 12 in Confartigianato La Spezia, in via Fontevivo, 19 si terrà un incontro con i candidati alle elezioni regionali.

Il presidente di Confartigianato, Paolo Figoli proporrà ai candidati al consiglio regionale per la provincia della Spezia, la sottoscrizione di un impegno formale per il perseguimento di priorità, obiettivi e azioni a favore delle microimprese liguri. Il documento di proposta, frutto dell’ascolto delle imprese e costruito con le associazioni provinciali, è suddiviso in priorità:m icroimprese al centro, fisco, incentivi, credito e pagamenti, competitività, burocrazia, istruzione, formazione e lavoro, infrastrutture, ambiente, trasporti, energia.



In ottemperanza ai protocolli Anti-Covid, la partecipazione all'incontro in presenza si svolgerà solo per un numero limitato di candidati con obbligo di indossare la mascherina, di rispettare la distanza interpersonale e di usare di gel disinfettante previa richiesta via mail: carozza@confartigianato.laspezia.it superato il limite consentito gli altri candidati potranno partecipare in videoconferenza tramite google meet.