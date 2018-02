Elettrificazione banchine: "Aspettiamo aggiornamento fase progettuale"

Il Movimento cinque stelle stimola il dibattito in consiglio regionale.

La Spezia - Ieri in consiglio regionale Marco De Ferrari (Movimento 5 Stelle), con un’interrogazione sottoscritta dall’intero gruppo pentastellato, ha chiesto di conoscere le azioni e le iniziative della Regione per promuovere monitoraggi adeguati sulle emissioni da navi da crociera nel porto della Spezia. Il consigliere, inoltre, ha chiesto quale sia £lo stato di attuazione o di elaborazione e di finanziamento di progetti di elettrificazione delle banchine del porto£. De Ferrari ha sottolineato che "i report di Arpal hanno individuato come causa principale di picchi di concentrazioni di ossidi di azoto, le navi da crociera che sostano nel porto della Spezia".



L’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone ha spiegato che "la rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria alla Spezia riguarda anche l’ambito portuale e ulteriori accertamenti vengono effettuati da Arpal, in attuazione di un protocollo d’intesa con l’Autorità portuale". Per quanto riguarda l’elettrificazione delle banchine, che l’assessore auspica "con forza", la giunta "non ha ancora ricevuto uno step di aggiornamento sulle fasi progettuali" ma l’assessore si è impegnato a inviare una notifica agli enti competenti.