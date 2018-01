Elettori non autosufficienti, come si vota

La Spezia - Con riferimento alla Legge n. 46 del 7 maggio 2009, che modifica la legge n. 22/2006 in materia di disposizioni per gli elettori affetti da patologie che compromettono gravemente l’autosufficienza, e in merito alle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, l’Asl5 “Spezzino” comunica che il rilascio del certificato medico avviene previo appuntamento telefonico, da richiedere presso le sedi distrettuali di: La Spezia, via Fiume 137, tel. 0187.534551, fax 0187.534552, e-mail medicina.viaggi@asl5.liguria.it; Sarzana, via Paci 1 presso la Casa della Salute, tel. 0187.604236, fax 0187.5351056; Levanto, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 12 al tel. 0187.803313; Ceparana, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10, tel. 0187.604955.



Il certificato viene rilasciato a domicilio da parte di medici funzionari autorizzati, previa visita volta ad accertare l’esistenza di patologie che compromettono gravemente l’autosufficienza, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui gli elettori dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della Legge 104/92 (quali i servizi di trasporto pubblico per elettori handicappati e sezione elettorale priva di barriere architettoniche); e/o di condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione;

dell’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio di voto, nel caso non sia già attestato sul certificato elettorale.



Per il rilascio dei certificati, gratuito, gli uffici saranno disponibili fino al 12 febbraio 2018. Successivamente, per il rilascio delle certificazioni per elettori non deambulanti o con patologie che compromettono l’autosufficienza, si dovrà fare riferimento alle ordinarie aperture ambulatoriali; nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, sono previste aperture per il rilascio delle suddette certificazioni.