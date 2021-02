Eletti presidenti e vicepresidenti delle commissioni provinciali

La Spezia - Si sono riunite questo pomeriggio le Commissioni Consiliari Permanenti della Provincia della Spezia per eleggere, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente di commissione. Nell’ambito delle attività dei membri del nuovo Consiglio Provinciale della Spezia rientra infatti la partecipazione alle Commissioni Consiliari Permanenti, previste dal regolamento quale supporto all’azione di governo dell’Ente.

Questa la suddivisione delle competenze delle quattro commissioni:

1° Commissione denominata “Affari Istituzionali, Bilancio”. Avente competenza nelle seguenti materie: Politiche organizzative, Politiche finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Controllo di gestione.

2° Commissione denominata “Viabilità”. Avente competenza nelle seguenti materie: Viabilità, Infrastrutture e trasporti.

3° Commissione denominata “Servizi di Area Vasta”. Avente competenza nelle seguenti materie: Pianificazione territoriale, Urbanistica, ATO idrico.

4° Commissione denominata “Ambiente”. Avente competenza nelle seguenti materie: Politiche ambientali, ATO rifiuti, Politiche scolastiche, Politiche comunitarie.



Nell’ultima seduta consiliare, sempre secondo il regolamento, ai vari Gruppi erano state richieste le designazioni per le quattro Commissioni Consiliari Permanenti, quindi il Presidente della Provincia aveva nominato i componenti delle stesse Commissioni. Oggi, con l’elezione interna delle cariche di Presidente e Vice Presidente, si completa l’iter formale e le stesse acquisiscono piena operatività.



Ecco la loro composizione definitiva:

Commissione nr. 1: "Affari istituzionali, Bilancio" avente competenza nelle seguenti materie: Politiche organizzative, Politiche finanziarie, Bilancio, Patrimonio, Controllo di gestione.



Presidente: Alessandro Rosson

Vice Presidente: Massimo Lombardi

Membri : Luca Ponzanelli, Lisa Saisi, Francesco Ponzanelli, Alessandro Rosson e Massimo Lombardi



Commissione nr. 2: "Viabilità" avente competenza nelle seguenti materie: Viabilità, Infrastrutture e trasporti.

Presidente: Rita Mazzi

Vice Presidente: Giacomo Cappiello

Membri: Rita Mazzi, Saisi Lisa, Francesco Ponzanelli, Alessandro Rosson e Giacomo Cappiello



Commissione nr. 3: "Servizi di area vasta" avente competenza nelle seguenti materie: Pianificazione territoriale, Urbanistica, ATO idrico.

Presidente: Marco Frascatore

Vice Presidente: Simone Regoli

Membri: Marco Frascatore, Lisa Saisi, Francesco Ponzanelli, Alessandro Rosson e Simone Regoli



Commissione nr. 4: "Ambiente" avente competenza nelle seguenti materie: Politiche ambientali, ATO rifiuti, Politiche scolastiche, Politiche comunitarie.

Presidente: Lisa Saisi

Vice Presidente: Dina Nobili

Membri: Marco Frascatore, Lisa Saisi, Francesco Ponzanelli, Alessandro Rosson e Dina Nobili.



“Auguro a tutti un buon lavoro _ dichiara il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini _ Il ruolo della Provincia, come ente di secondo livello, è quello di essere espressione dell’intero territorio, degli enti locali e dei cittadini. Il nostro compito è quello di portare avanti un'attività sinergica che sia frutto della condivisione dei traguardi che come amministratori locali ci siamo posti. Questo lo possiamo fare attraverso il gioco di squadra, rafforzamento di quel concetto che vede l'ente Provincia come la vera Casa dei Comuni, una realtà di supporto e di riferimento per tutti. Cioè deve avvenire in maniera ancor più netta ed efficace in questo periodo in cui abbiamo grandi responsabilità accresciute dall’emergenza Covid in atto. Le Commissioni sono uno strumento fondamentale per costruire questo percorso e garantire così risoluzione alle tante istanze che ci arrivano, ogni giorno, dal territorio e da chi lo abita o vi investe”.