Eletti diciassette nuovi sindaci. A Maissana per ora è pareggio

Quasi tutte le situazioni sono definite, solo nel Comune della Val di Vara si è registrato un rarissimo ex aequo ed è in corso il riconteggio delle schede.

La Spezia - Solamente a Maissana il nome del nuovo sindaco è ancora avvolto nel mistero. Nel resto della provincia, tra dati ufficiali pubblicati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell'Interno, festeggiamenti e ammissioni di sconfitte, è possibile fare un quadro pressoché definitivo dell'esito delle elezioni.

Come dicevamo solamente a Maissana le cose sono andate diversamente: al termine dello spoglio, infatti, i candidati Egidio Banti e Alberto Figaro e le rispettive liste "Impegno per Maissana" e "Risveglio - servizi - manutenzione - turismo" hanno ricevuto 194 voti a testa e in queste ore è in corso il riconteggio delle schede.



ARCOLA

MONICA PAGANINI - Uniti per Arcola - 2.476 voti - 46,19% - 11 seggi

Maurizio Gatti - Lega Salvini, Forza Italia - Fratelli d'Italia - Civiche - 2.054 voti - 38,32% - 4 seggi

Alessio Binetti - Alternativa per Arcola - 830 voti - 15,49% - 1 seggio



BOLANO

ALBERTO BATTILANI - Uniti per la gente - 2.959 voti - 69,74% - 8 seggi

Alessandra Mari - Lega Salvini, Forza Italia - Fratelli d'Italia - Civiche - 1.284 voti - 30,26% - 4 seggi



BONASSOLA

GIORGIO BERNARDIN - Costituzione - 363 voti - 63,80% - 7 seggi

Giampiero Raso - Bonassola che vive! - 206 voti - 36,20% - 3 seggi



CALICE AL CORNOVIGLIO

MARIO SCAMPELLI - Un futuro per Calice - 371 voti - 62,67% - 7 seggi

Alessandra Cacciavillani - Insieme per Calice - 221 voti - 37,33% - 3 seggi



CARRODANO

PIETRO MORTOLA - Insieme per Carrodano - 249 voti - 73,24% - 7 seggi

Filippo Ivani - Futuro Carrodano - 80 voti - 23,53% - 3 seggi

Fabrizio Dellepiane - Per il bene di tutti - 11 voti - 3,24% - 0 seggi



CASTELNUOVO MAGRA - DANIELE MONTEBELLO

DEIVA MARINA - ALESSANDRA AVEGNO

FOLLO - RITA MAZZI

FRAMURA - ANDREA DA PASSANO

MAISSANA -

MONTEROSSO AL MARE - EMANUELE MOGGIA

PIGNONE - IVANO BARCELLONE

RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA - LORIS FIGOLI

ROCCHETTA DI VARA - ROBERTO CANATA

SESTA GODANO - MARCO TRAVERSONE

VARESE LIGURE - GIAN CARLO LUCCHETTI

VERNAZZA - FRANCESCO VILLA

VEZZANO LIGURE - MASSIMO BERTONI