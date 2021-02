Edilizia popolare, Pecunia e Nobili (Iv): "Si convochi commissione al più presto"

La Spezia - "Abbiamo presentato a ottobre del 2020 un'interpellanza nella quale abbiamo posto il problema dell'edilizia popolare, evidenziando come per molti cittadini sia diventato di prioritaria importanza poter accedere a un alloggio a prezzi calmierati soprattutto in un momento così grave di crisi economica e lavorativa". Così in una nota le consigliere comunali spezzine di Italia Viva Federica Pecunia e Dina Nobili, che proseguono: "Avevamo così rivolto al Sindaco e all'Assessore competente una serie di domande purtroppo; non tutte le risposte sono state esaustive e per questo abbiamo chiesto, come ci eravamo ripromesse, la Convocazione della Commissione competente per fare chiarezza. Così abbiamo fatto, chiedendo l'audizione dei sindacati per poter approfondire bene la situazione attuale del nostro territorio.

In questi giorni abbiamo poi appreso che verranno venduti 57 alloggi ERP; per questo abbiamo sollecitato la convocazione di quella commissione perché vogliamo comprendere quali saranno i passaggi, quale recupero verrà effettuato con i proventi della vendita degli alloggi di proprietà del comune e soprattutto se questa operazione di alienazione sia sufficiente a rispondere al crescente bisogno dei nostri concittadini. Confidiamo dunque che al più presto possa essere convocata".