La Spezia - Entra nel vivo la visita in Cina del Sindaco Pierluigi Peracchini e dell’assessore alla cooperazione internazionale e gemellaggi Paolo Asti.

Un rapporto tra le città della Spezia e quella di Zhuhai nato l’anno scorso con la visita del Sindaco Peracchini e dell’Assessore alla Cooperazione Asti proprio a Zhuhai.

In occasione della cena organizzata dalla città di Zuhai per dare il benvenuto alle delegazioni provieniti da tutto il mondo, il Sindaco Pierluigi Peracchini e il segretario dell'assemblea del popolo di Zhuhai Guo Yonghang hanno firmato un documento per sancire il patto di amicizia tra la città della Spezia e quella di Zhuhai.

Inoltre è stato firmato dal Sindaco Peracchini e dal Sindaco di Zuhai Yao Yisheng un accordo tra le due città che consentirà collaborazioni sia in campo economico sia culturale.