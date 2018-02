Ecco il point di Costa. Dove c'era Manfredini

"Dimostreremo che il problema era il contenitore".

La Spezia - Nel pomeriggio di oggi, sabato 17 febbraio, è stato inaugurato in Piazza del Bastione alla Spezia il point elettorale di Andrea Costa, candidato alla camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio Liguria 2 (La Spezia - Genova). Un centinaio di persone ha sfidato la pioggia e si è stretta attorno al candidato. "C'è bisogno di una politica che stia in mezzo alla gente, che ascolti, che sappia ammettere gli errori e non difenda l'indifendibile - ha detto Costa -. 'Noi con l'Italia' ha tanti argomenti per riportare a votare chi non ha più fiducia nella politica. Vogliamo convincere queste persone con i contenuti: famiglia, lavoro, impresa, sociale, giovani. Moderati? Certo, ma moderazione non vuol dire non avere idee, valori e proposte in cui si crede convintamente. Il nostro territorio ha grandi potenzialità e le elezioni del 4 marzo saranno un'occasione per avere in Parlamento e al governo una diversa e migliore sensibilità anche per questa provincia". Non è mancata una punta di ironia: "Abbiamo allestito il point nei locali dove era stato allestito quello di Paolo Manfredini e del centrosinistra per le elezioni comunali. Dimostreremo che era sbagliato il contenuto, non il contenitore!".