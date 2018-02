Ecco gli appuntamenti elettorali per il fine settimana

La Spezia - Ecco gli appuntamenti elettorali di questi giorni.





Gagliardi e Pucciarelli. Sabato 10 febbraio dalle 18 in Piazza Beverini alla Spezia, la coalizione del centrodestra inaugurerà il suo point elettorale per le politiche del 4 marzo. Parteciperanno i candidati: Manuela Gagliardi nell'uninominale alla Camera e Stefania Pucciarelli nell'uninominale al Senato, oltre a tutti gli altri candidati locali della coalizione nei collegi plurinominali.



Benifei. Domenica 11 Febbraio alle ore 17 inaugura il point elettorale del centro sinistra, in via Cavallotti 33. Sarà un’occasione per incontrare i candidati di camera e senato della coalizione e parlare con quanti interverranno, di programmi e futuro. Sarà presente e interverrà l’Europarlamentare Brando Benifei, che racconterà le ragioni per cui le elezioni italiane del 4 marzo saranno uno snodo fondamentale per il futuro dell’Europa. Il point sarà il punto di incontro per i nostri candidati e i cittadini che li vogliano incontrare, per tutti coloro che vorranno informazioni, materiale, copie del programma, calendario degli appuntamenti e ritrovo ideale per incontrare le persone e parlare dei progetti e delle idee che il centrosinistra mette in campo per il futuro del nostro Paese.