E' il giorno in cui le sardine proveranno ad invadere la Spezia

La Spezia - Il movimento delle sardine sbarca alla Spezia. Oggi alle 17.30 in Piazza Mentana, di fronte al Teatro Civico, il primo flash mob della mobilitazione giovanile (e non) nata a Bologna e arrivata in pochissimi giorni a riempire i centri storici di decine di città in Italia e all'estero. La scelta del pesce azzurro come simbolo è evocativa della forza del gruppo contro la prepotenza del singolo. Una prepotenza che gli organizzatori individuano nei toni violenti dell'hate speech sulla Rete che investe ogni giorno minoranze etniche e religiose, nonché negli argomenti di alcuni politici a partire da Matteo Salvini. Il primo appuntamento di piazza nacque infatti per contrastare la presenza del leader leghista a Bologna, riuscendo a superarlo in numero di presenze.

Nonostante questo si chiede di "non portare bandiere, vessilli o simboli politici" in piazza. E d'altra parte molte delle associazioni legate alla sinistra tradizionale non saranno oggi al fianco dei ragazzi e delle ragazze che hanno creato l'evento. Insomma, un movimento non facile da identificare ma certamente nuovo e fresco e già oggetto di fake news e di operazioni di discredito sui social network. Se anche l'appuntamento spezzino sarà un successo lo si saprà solo oggi pomeriggio. Gli organizzatori puntano a portare un migliaio di persone in piazza.