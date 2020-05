Dpi, Giampedrone: "Cgil spezzina nega evidenza, eviti altre brutte figure"

La Spezia - “La Cgil spezzina si faccia dare il dettaglio della distribuzione dei Dpi al mondo produttivo da tutte le associazioni datoriali e di categoria territoriali, che hanno avuto soddisfatte a tempo record, in un momento in cui nel Paese questi dispositivi erano introvabili e non acquistabili direttamente dal mondo produttivo, le risposte alle esigenze manifestate grazie allo sforzo e al lavoro della Protezione civile regionale. Abbiamo distribuito loro su tutto il territorio regionale, Spezia compresa, 1 milione e mezzo di mascherine chirurgiche, come ha giustamente ricordato oggi il presidente Toti. Negare questo significa negare l’evidenza e non conoscere la realtà. Spiace dover constatare che solo oggi la Cgil spezzina, che dovrebbe essere quanto meno addentro al mondo del lavoro e il cui compito dovrebbe essere quello di tutelare i lavoratori, si accorga di quanto fatto dalla Regione. La migliore risposta alle sue domande la troverà rivolgendosi direttamente alle associazioni, evitando l’ennesima gran brutta figura come quella appena fatta”. Così l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone risponde alla segreteria della Cgil Spezzina Ghiglione, intervenuta QUI.