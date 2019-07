Dove si trova il Basquiat? La vicenda approda in consiglio

La Spezia - La ridda di interpellanze del consiglio comunale si sofferma come sempre sugli argomenti più disparati. A partire dall'annosa vicenda della Donazione Cozzani, uno dei temi portati all'attenzione dal capogruppo di maggioranza Fabio Cenerini che nel presentare il testo dell'interrogazione, chiede al sindaco, che è anche assessore alla cultura, dettagliate informazioni in merito: "A febbraio presentai la prima interpellanza a seguito della quale, la commissione di controllo e garanzia presieduta dalla presidente Dina Nobili si é riunita due volte, una per audire i membri permanenti della commissione di (vigilanza) sulla donazione, l'altra in data 29 maggio per ascoltare oltre a loro la dottoressa Marzia Ratti, che si é impegnata a informarsi fin dal giorno dopo per riferire alla commissione dove si trovi il Basquiat dal titolo Clay Liston, che a seguito della donazione Cozzani era in disponibilità espositiva del Camec da più di 20 anni senza essere mai stato esposto. La stessa Nobili si é attivata in forma scritta per sollecitare al rispetto dell'impegno assunto in commissione dalla dottoressa Ratti. A questo punto chiedo se siete stati informati dalla dottoressa Ratti a proposito della collocazione dell'opera di Basquiat e se è possibile chiarire perché alla data odiema la dottoressa Ratti non ha ancora riferito in merito alla commissione. Chiedo inoltre di sapere se é stata aperta un'indagine per verificare se l'opere sia stata messa in vendita in qualche asta internazionale così come avvenne per l'opera di Lucio Fontana venduta a Londra ad oltre due milioni di euro senza che mai gli uffici competenti abbiano esercitato il diritto espositivo in favore della nostra città e del pubblico degli appassionati d'arte che in caso di esposizione avrebbero potuto visitare il museo Camec. La replica è affidata al sindaco Perachini: "In data 20 giugno è stata inviata una lettera esplorativa agli eredi. In funzione della risposta si valuterà se sarà possibile ed opportuno metterlo in mostra. La pratica sarà seguita dai funzionari Camec". Cenerini vuole saperne di più e nella replica, che non prevede comunque una controreplica, incalza: "Dalla risposta mi pare di capire che si dà per scontato che questa opera esiste e si sa dove si trovi. Allora mi domando perché si parla di chiederlo in prestito se è un diritto? E perchè la dottoressa Ratti si è dimenticata di tutto ciò da quindici anni. Se questa opera esiste ed è reperibile vediamo di esporla, visto il valore che ha, secondo gli esperti".