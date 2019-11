Donne Pd pronte alla settimana contro la violenza di genere

La Spezia - Riceviamo dalla Conferenza provinciale delle donne democratiche della Spezia



La Conferenza delle Donne democratiche aderisce alle iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni in occasione della giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.

Il rapporto Eures 2019 su "Femminicidio e violenza di genere in Italia" evidenzia che la violenza di genere è stata in crescita nel 2018, infatti sono state 142 le donne uccise (+0,7%), 119 in famiglia (+6,3%). Ad aumentare nel 2018 sono soprattutto i femminicidi commessi in ambito familiare/affettivo (+6,3%, da 112 a 119), dove si consuma l'85,1% degli eventi con vittime femminili. Anche nel 2018 la percentuale più alta dei femminicidi familiari è commessa all'interno della coppia, con 78 vittime pari al 65,6% del totale (+16,4% rispetto alle 67 del 2017): in 59 casi (pari al 75,6%) si è trattato di coppie "unite" (46 tra coniugi o conviventi), mentre 19 vittime (il 24,4% di quelle familiari) sono state uccise da un ex partner. Secondo l'Eures, "il principale movente dei femminicidi familiari risulta quello della gelosia e del possesso (impropriamente definito 'passionale'), riscontrato nel 32,8% dei casi; seguono, con ampi scarti, le liti e i dissapori (16%) e il disagio della vittima (15,1%)". Sono invece le armi da fuoco il principale strumento di morte, con 46 vittime a fronte delle 22 del 2017 e delle 33 nel 2016.

Il Partito democratico si impegna a rilanciare l’impegno al fianco delle donne e contro la violenza, con investimenti su cultura, prevenzione, centri e case rifugio.

Un segnale a questo problema è il decreto ministeriale per il fondo per gli orfani di femminicidio annunciato dal Ministro Gualtieri. I soldi non restituiscono l’affetto mancato, ma con 12 milioni, da domani 25 novembre, si potranno finanziare borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro.

Le donne del Pd sono impegnate a tutto campo per rendere fruibile in modo efficiente ed efficace questo importante stanziamento, vitale per i centri Antiviolenza e per tutte le istanze che sui territori affrontano quotidianamente il fenomeno della violenza alle donne nelle sue diverse manifestazioni e necessitano quindi di sostegno sociale, culturale, educativo e, non ultimo ed importante, economico.



Conferenza Provinciale delle Donne democratiche della Spezia