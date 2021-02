Domani il consiglio comunale straordinario dedicato al Giorno del ricordo

La Spezia - La ricorrenza istituzionale del Giorno del ricordo sarà celebrata dal consiglio comunale della Spezia con la tradizionale seduta straordinaria, che si svolgerà in videoconferenza domani a partire dalle ore 10, visibile in diretta attraverso il link riportato sulla homepage del sito del Comune della Spezia.



La seduta vedrà gli interventi del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, di Andrea Manco in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, del professor Piero Tarticchio (esule istriano, scrittore e pubblicista nonché presidente del "Centro di Cultura Giuliano-Dalmata") e degli studenti di vari istituti spezzini, con l'esecuzione di brani musicali e la proiezione di elaborati grafici e video.