Dmo in commissione senza numero legale, le opposizioni: "Passo falso della maggioranza"

La Spezia - “Ieri la maggioranza non ha garantito il numero legale dei partecipanti alla commissione sulla pratica Dmo e così facendo si è resa responsabile del rinvio della discussione della delibera ad altra data”. Lo affermano i capigruppo di minoranza Melley, Pecunia, Manfredini, Lombardi e Liguori, commentando quanto accaduto ieri pomeriggio a Palazzo Civico (leggi qui).



“Si è dunque verificato un passo falso tra i gruppi di maggioranza - proseguono le opposizioni - che hanno prioritariamente il dovere di supportare, con la loro presenza ed il loro voto, le delibere predisposte dalla giunta. Questa grottesca situazione non ha consentito di ascoltare in audizione né le associazioni di categoria né i Comuni interessati a partecipare alla iniziativa promossa dalla Giunta Peracchini: nonostante che alcuni di noi si fossero detti disponibili ad ascoltare le persone presenti, si sarebbe trattato infatti di una riunione ufficiosa, senza alcuna cornice formale, e dunque le associazioni imprenditoriali, correttamente, hanno preferito rinunciare alla seduta.”



“Si è dunque consumata una brutta pagina nella vita istituzionale del nostro Comune - concludono Melley, Pecunia, Manfredini, Liguori e Lombardi - ed è comunque giusto ringraziare gli Enti e le Rappresentanze di categoria presenti questa sera: speriamo che in futuro la Giunta e la maggioranza affrontino in maniera più seria i lavori delle Commissioni senza lanciare sterili accuse a chi sta sui banchi della opposizione.”