Dl Rilancio, Viviani: "Maggioranza giallorossa nega fondo ad hoc per florovivaismo"

La Spezia - Dl Rilancio, Viviani e Di Muro (Lega), “maggioranza giallorossa nega fondo ad hoc per florovivaismo: settore dimenticato”



Roma, 23 giu. – “La maggioranza giallorossa, ancora una volta, si dimostra totalmente insensibile a un settore di eccellenza della nostra agricoltura e boccia, in commissione Bilancio, il nostro emendamento per l’istituzione di un fondo ad hoc per il florovivaismo. Come già nel precedente Dl Cura Italia, abbiamo chiesto, per l’ennesima volta, lo stanziamento di 800 milioni di euro per dare un po’ di respiro e liquidità a un comparto letteralmente messo in ginocchio dall’emergenza Covid-19, con crollo delle vendite, migliaia di piante e fiori andati al macero, con la beffa di essersi sobbarcati oltre alle spese ordinarie anche quelle dello smaltimento rifiuti speciali. Ancora una volta, la maggioranza di governo nega gli aiuti necessari a fare ripartire un comparto composto da 27 mila aziende e oltre 100 mila lavoratori”. Lo dichiarano i deputati della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera primo firmatario dell’emendamento, e Flavio Di Muro.