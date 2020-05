Dl Rilancio, Gagliardi: "Industria del matrimonio esclusa"

La Spezia - "Tra i tanti settori dimenticati dal dl rilancio c'è quello delle cerimonie di cui i matrimoni sono il comparto più importante. Si tratta di una filiera che dà lavoro a migliaia di persone e che oggi non ripartirà né ha ottenuto fino ad ora alcun sostegno concreto da parte del governo". Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.



"Atelier per abiti da sposa, fotografi, catering, event planner e autonoleggi sono tutti in attesa di aiuti e di linee guida che non esistono nonostante queste cerimonie si svolgano nella maggior parte dei casi nel periodo estivo, quindi all’aperto, garantendo standard di sicurezza più alti. Il governo deve evitare il fallimento di questo prezioso comparto prendendo immediatamente in considerazione le proposte arrivate dalle organizzazioni di settore, alle quali non faremo mancare il nostro sostegno", conclude.