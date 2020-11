Disturbi alimentari, Nobili: "Molti giovani ne soffrono, non devono essere più invisibili"

La Spezia - "Ogni anno in Italia sono colpiti più di 3 milioni di persone , oltre 3000 morti da disturbi del comportamento alimentare , una vera e propria strage che colpisce ragazzi molto intelligenti e sensibili ma con un malessere di fondo depressivo. Bisogna mettere la prevenzione al centro come risposta ai disturbi dell'alimentazione perché prima si riesce a intercedere questa patologia e prima si può riuscire a risolverla". Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Italia viva Dina Nobili che lancia un appello all'onorevole Raffaella Paita affinché si faccia promotrice del problema al ministero della Salute. "Le persone con distìurbi alimentari non siano più invisibili - aggiunge nella nota che prosegue -. Le strutture pubbliche e private convenzionate sono ancora poche in Italia, i tempi di attesa lunghissimi e i ragazzi costretti a emigrare in altre Regioni. I genitori sono lasciati soli.

Nonostante negli ultimi anni si sia fatto qualcosa , curarsi rimane sempre un calvario e quindi diventa fondamentale che ci siano presenti nei territori le residenze, i diurni e gli ambulatori , inoltre questa patologia deve essere inserita nei livelli essenziali di assistenza(Lea) come malattia a sé stante".