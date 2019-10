Distributore Gnl, Mazzanti: "Continuità con mia amministrazione? Incapacità o malafede"

La Spezia - La querelle sul progetto di un distributore di Gnl su Via De Gasperi a Santo Stefano, a ridosso dell'area retroportuale, vede intervenire anche l'ex sindaco Juri Mazzanti, oggi presidente di Svar ed esponente di Italia Viva. "Evidentemente, facendo due conti, i numeri di Italia Viva tolgono il sonno a qualcuno - ha affermato su Facebook di fatto andando a replicare alla nota diffusa dal primo cittadino Paola Sisti -. Gli scienziati di turno asseriscono che la decisione sul distributore Gnl sarebbe stata presa dalla mia amministrazione, terminata, lo ricordo, nel giugno 2016. La pratica in questione è stata presentata, come lo dimostra una delibera di giunta, nei primi mesi del 2018. Se ciò non bastasse, l'unica corrispondenza precedente (una lettera) fu del 2015 e si riferiva ad un semplice distributore di metano tradizionale. Versione peraltro confermata dai tecnici comunali e del proponente nell'unica occasione di approfondimento sul tema di pochi giorni fa. La risposta di allora fu semplicemente che la variante sarebbe stata valutata con la presentazione del progetto. Progetto mai arrivato durante la mia amministrazione. Sostenere oggi che si tratti di un progetto in continuità denuncia evidente incapacità o totale malafede".