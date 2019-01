Disagi in Via Buonviaggio, Raffaelli interpella l'amministrazione

La Spezia - "Alcuni residenti di Via Buonviaggio mi hanno fatto presente che da molto tempo segnalano all’Amministrazione ed all’Assessore competente la pericolosità del tratto di strada che parte dall’incrocio per salire verso Isola di Montalbano, fino ad arrivare ai pressi del cantiere della Variante Aurelia. Il segmento risulta infatti poco illuminato e sfornito di marciapiede, per consentire ai pedoni il transito in sicurezza rispetto alle auto che percorrono la strada. Fanno inoltre presente che sono numerosi gli anziani e i ragazzi che s’incamminano ai bordi della carreggiata per recarsi alla fermata dell’autobus". Lo afferma Marco Raffaelli, consigliere comunale Pd, in un'interpellanza di recentissima presentazione.



"In un altro punto della Via, precisamente al numero civico 176 – nei pressi delle strisce pedonali - segnalano nuovamente la poca illuminazione, e la necessità di un dissuasore del traffico. Sono numerose infatti la auto che aumentano la velocità in quel tratto, ove sono presenti attività commerciali, le quali rendono la zona particolarmente frequentata dalle persone", continua Raffaelli, che interpella l'amministrazione comunale "per sapere se è sua intenzione, rispettivamente nei tratti sopraindicati, intensificare l’illuminazione; realizzare il marciapiede, consentendo così ai pedoni il transito della Via in sicurezza; installare un dissuasore del traffico, o rialzare le strisce pedonali esistenti, in modo da garantire il rallentamento delle automobili".