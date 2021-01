Dina Nobili chiede un consiglio provinciale straordinario su Enel

La Spezia - "A seguito delle preoccupanti notizie apparse in questi giorni sulla stampa sulla comunicazione da parte del Mise dell'allontanamento della prospettiva di dismissione della centrale Eugenio Montale, ho richiesto la convocazione di un consiglio provinciale urgente. È importante infatti che venga audito l'ingegner Gianni Benvenuto, che si era già occupato del tema Enel ed è altrettanto importante che il presidente Peracchini prenda una posizione chiara su come intenda l'ente procedere su un tema fondamentale come questo. Italia Viva da tempo sostiene la battaglia perché la centrale venga dismessa e dunque al fianco dei cittadini continueremo in ogni sede a combattere.



Dina Nobili

Consigliare provinciale Italia Viva