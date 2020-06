Dimissioni De Luca, Lega: “Grazie a Gino per l’impegno, la passione e l’onestà”

La Spezia - “Vogliamo ringraziare il consigliere comunale Gino De Luca per il suo impegno politico, che ha sempre portato avanti con passione, competenza e onestà per moltissimi anni, gli ultimi dei quali al nostro fianco in maggioranza. È stato un piacere e un onore lavorare insieme a lui per migliorare la nostra città”.

Così in una nota il gruppo consiliare della Lega commenta la notizia delle dimissioni del consigliere De Luca per motivi personali.



“Abbiamo appreso con rammarico la decisione di Gino di lasciare il suo incarico – continuano i consiglieri della Lega –. In questi anni abbiamo imparato a conoscerlo come una persona sempre al servizio dei cittadini, con pacatezza ma altrettanto entusiasmo per la politica. Oggi lo salutiamo con affetto, ringraziandolo per averci insegnato molto, ma sicuri che il suo impegno per la comunità non finirà di certo qui. Al contempo diamo un caloroso benvenuto al neoconsigliere Giuseppe Napoletano, con cui lavoreremo insieme nella squadra di maggioranza”.