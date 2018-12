Dilazione quindicennale Bolkenstein, i leghisti Pucciarelli e Viviani esultano

Toti: "La Liguria ha fatto scuola e finalmente qualcuno ha ascoltato il grido di dolore di un intero settore”.

La Spezia - “Il provvedimento, inserito in manovra, che prevede la dilazione di quindici anni dell’applicazione della Direttiva Bolkenstein al comparto balneare è un successo soprattutto per il territorio ligure". Lo scrivono in una nota congiunta la senatrice Stefania Pucciarelli e il deputato Lorenzo Viviani della Lega nord, commentando l’inserimento in Manovra di Bilancio di una dilazione quindicennale per quanto riguarda l’applicazione della direttiva Bolkenstein al comparto balneare. "Infatti qui in Liguria - proseguono - le recenti mareggiate hanno distrutto molti stabilimenti e messo gli imprenditori di fronte alla necessità di fare nuovi investimenti senza avere alcuna certezza riguardo al futuro delle concessioni demaniali. Oggi il governo legastellato ha dimostrato ancora una volta di stare dalla parte del popolo e saper difendere l’interesse nazionale dagli assalti della burocrazia europea. Come ha dichiarato il Ministro Centinaio, a cui va il nostro sentito ringraziamento, la partita non finisce qui, perché l’obiettivo rimane la totale uscita dalla direttiva Bolkenstein".



"Grazie a questa maggioranza, e all’impegno della Lega - concludono - che in più occasioni ci ha messo la faccia, un settore strategico per la nostra economia è stato tutelato dopo anni di immobilismo da parte dei precedenti governi”.



“Bene il Governo su proroga direttiva Bolkestein per i balneari. La Liguria aveva già deliberato anni fa, ma la Legge era stata impugnata dal Governo della sinistra. Ora occorre superare la direttiva europea e ridare fiducia e futuro agli operatori italiani. La Liguria ha fatto scuola e finalmente qualcuno ha ascoltato il grido di dolore di un intero settore”. E’ il commento del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti alla notizia della proroga della direttiva Bolkestein approvata oggi in Senato.