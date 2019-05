Digestore, Licari: "Da Cozzani segnale chiaro, centrodestra spaccato"

La Spezia - "Prendo atto della volontà del Presidente uscente Cozzani di posticipare la discussione su Saliceti: in una fase di transizione come quella in atto, ho ritenuto di buon senso la sua decisione, impegnandomi al tempo stesso a non tralasciare una pratica così importante. Dal 26 maggio, data di insediamento del nuovo Presidente traghettatore De Ranieri, sarà infatti mia cura che il consiglio discuta in tempi rapidi l'interrogazione, rendendo ovviamente partecipe la popolazione, fortemente preoccupata dagli ultimi sviluppi e da quello che di negativo porterebbe il biodigestore. Devo comunque far notare come il Presidente Cozzani, ponendo nella mani del suo successore la discussione, voglia confermare quanto approvato lo scorso agosto dal Consiglio, andando di fatto contro quanto esposto dalla Regione in questi ultimi mesi, ovvero l'indicazione del sito di Saliceti per l'installazione del tanto contestato biodigestore. Di certo avrei preferito che Cozzani avesse ribadito in sede di consiglio quanto approvato da lui stesso, anche se tradotto politicamente il rinvio è un chiaro segnale del Presidente uscente di non approvazione della scelta di Saliceti quale sito idoneo per ospitare il biodigestore. Una frattura all'interno del centrodestra, l'ennesima, a testimonianza di un malumore e di una confusione sempre più crescenti". Lo dichiara Andrea Licari, consigliere provinciale del centrosinistra.