Diego Del Prato confermato coordinatore di +Europa

La Spezia - Si è svolta ieri l’assemblea degli iscritti di più Europa più La Spezia che all’unanimità ha confermato Diego Del Prato coordinatore.

Sono stati inoltre nominati il vice coordinatore Giacomo Paladini e il tesoriere Alberto Biggi.

Ha affermato Del Prato: “Ringrazio le amiche e gli amici che hanno voluto rinnovare la fiducia nel sottoscritto. Ora ci attendono due grandi sfide: il congresso del nostro partito del 2021 e le elezioni comunali spezzine del 2022.

Riguardo a queste ultime annunciamo che il primo nostro impegno sarà, assieme agli amici di Avantinsieme/Alleanza civica per la Liguria (il movimento politico rappresentato in consiglio comunale da Lorenzo Forcieri), di iniziare una serie di incontri con le altre forze del centro sinistra per prepararci al meglio per l’importante appuntamento elettorale. E anche per non ripetere gli errori compiuti nelle passate elezioni regionali.”