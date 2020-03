Diadema, Pci: "Oscurati storici valori di accoglienza"

La Spezia - La scelta del Sindaco Peracchini e dell’Amministrazione Comunale spezzina di respingere la nave da crociera Costa Diadema (

COSTA DIADEMA VA A PIOMBINO), emersa anche a causa delle gravi condizioni in cui versa il Sistema Sanitario pubblico di cui sono in gran parte responsabili proprio i Partiti che rappresentano la maggioranza (oltre 25 miliardi di tagli in 10 anni da parte dei Governi di centro destra) e su cui il PCI porta avanti da tempo una campagna proprio per una Sanità pubblica, gratuita e di qualità, non ci sorprende affatto; è un’ulteriore dimostrazione della loro natura già emersa in più di un’occasione con atteggiamenti deprecabili e di profonda ambiguità più volte evidenziati.

Questa esperienza amministrativa continua ad essere per la città della Spezia motivo di stagnazione.

Quest’ultimo gesto è evidentemente dettato più da isterismo che da ragionamento visto che la nave chiedeva solo di potersi rifornire ma alla fine ci ha portato all'oscuramento di quei valori di accoglienza che da sempre hanno caratterizzato la storia della città, Medaglia d’Oro al Merito Civile e d’Argento al Valor Militare. È stata così cancellata la storia di exodus sostituita da quella della Diadema.

Chi rappresenta le Istituzioni, al di là delle preoccupazione dei propri equilibri politici, dovrebbe trasmettere e lavorare per un senso condiviso del vivere democratico basato sui valori fondanti la Repubblica e la Costituzione nata dalla Resistenza e non continuare a portare avanti un filo nero che ha portato la città in una realtà buia, superficiale e intollerante.

È assolutamente necessario uno slancio dei cittadini affinchè si rafforzi la coesione sociale su dei valori condivisi che sono rappresentati simbolicamente dalle medaglie riconosciute alla nostra città, esempio in Italia e nel mondo per le sue virtù democratiche in cui tutti dovremmo accomunarci a prescindere dalle scelte irresponsabili del Sindaco che dovrebbe rappresentarle.



Partito comunista italiano

Federazione della Spezia