Democratici per Brugnato: "Sindaco faccia chiarezza sulla richiesta di inizio attività di recupero rifiuti"

La Spezia - Signor sindaco era a conoscenza che presso gli uffici del nostro Comune era stata presentata richiesta di inizio attività di recupero rifiuti? Di cosa si tratta? Perché ha tenuto all’oscuro i cittadini? Se non sapeva niente la cosa è ancora più grave. I casi sono due: sapeva e non ha detto nulla, cosa gravissima, o non sapeva, cosa non meno grave!

Noi pensavamo che per questo periodo lei avesse già dato prova di come non si deve amministrare un Comune.

Ha candidamente ammesso che con la sua amministrazione ci sono state centinaia di migliaia di Euro di evasione fiscale (che vuol dire minori servizi e perpetrare un’ingiustizia sociale bei confronti di chi paga), ha dovuto correre ai ripari sulle luminarie (dopo aver detto durante una riunione pubblica che non le avrebbe fatte) successivamente ad una nostra presa di posizione e si è beato di iniziative che lodevolmente hanno messo in campo i commercianti e le, meritorie, associazioni del territorio.

Ora questa notizia ci allarma! Vogliamo sapere tutto! Dovete fare un’assemblea pubblica e spiegare a tutti cosa state facendo!

Che impianto volete fare costruire e il perché!

Certe cose non possono passare sulla testa dei cittadini!

In tutto questo una buona notizia c’è. La data delle elezioni si avvicina.



Gruppo Democratici per Brugnato