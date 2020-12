Del Turco e De Muro: "Grazie all'impegno del M5S finalmente 158 assunzioni in arsenale"

La Spezia - Il Movimento cinque stelle della Spezia esprime soddisfazione per il risultato ottenuto in particolare dall’onorevole Giovanni Luca Aresta, capogruppo in commissione Difesa, il quale "ha lavorato alacremente al progetto di incremento degli investimenti nel comparto Difesa, non ultima la partecipazione ad una commissione alla Spezia, per la necessità di fare nuove assunzioni nel personale civile dell’Arsenale della Marina militare".



"Il risultato ottenuto in legge di bilancio - commentano le consigliere comunali Donatella Del Turco e Jessica De Muro - prevede, infatti, assunzioni di 138 unità, di cui 23 di terza area e 115 di seconda area. Anche ad Aulla è prevista l’assunzione di 17 unità, di cui 3 di terza area e 14 di seconda area, assunzioni che, pur avvenendo in Toscana, incidono anche nella nostra area, strettamente limitrofa. Consapevoli che dopo anni di immobilismo queste assunzioni non saranno sufficienti a rilanciare completamente un arsenale strategico come quello della Spezia, siamo certi che ne seguiranno altre, riportando lo stabilimento al centro di importanti ricerche e sviluppi nel campo della tecnologia e delle manutenzioni navali".